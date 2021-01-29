На Буковині фіскали допомагали незаконно експортувати з України горіхи: деталі
СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень. Держслужбовці допомагали комерційним структурам експортувати волоський горіх й не платити обов’язкові платежі.
Джерело: СБУ
Правоохоронці з’ясували, що цим займалась не один й не два, а навіть група фіскалів у Чернівецькій області. Вони організували схему незаконного експорту агропродукції.
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Горіхи йшли на експорт
У групу входили керівники окремих підрозділів ДФС у цій області. Посадовці сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію поставляли до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.
За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до того, що в державний бюджет не надійшло платежів на майже 258 мільйонів гривень.
Горіхи, які незаконно експортували в ЄС та країни Близького Сходу / Фото СБУ
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