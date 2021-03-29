Прокуратура відправила до суду справу, за якою 50-річний чоловік ініціював викрадення підприємця й вимагав у його рідних 150 тисяч доларів. Постраждалий підприємець – житель селища Літин Вінницької області.

Справу розслідували слідчі Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області у супроводі Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

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Що з'ясували слідчі

Слідчі з'ясували, що житель Хмельниччини організував викрадення 55-річного підприємця з селища Літин, що на Вінничині.

У грудні 2020 року правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої імітували викрадення чоловіка. Його доставили до ангарного приміщення в Герцаївському районі Чернівецької області, куди прибув замовник,

– коментують в прокуратурі.

У прокуратурі кажуть, що як тільки замовник переконався, що злочин виконали, зателефонував родичам потерпілого та вимагав від них 150 тисяч доларів.

Деталі справи

За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у листопаді 2020 року працівники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для отримання 150 тисяч доларів викупу.

Коли інформація підтвердилась, слідчі відкрили кримінальне провадження. Далі – з'ясували особу майбутньої жертви та замовника. Провели спецоперацію. Замовника затримали відразу після надсилання вимоги рідним підприємця.