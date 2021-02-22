На Буковині з 23 лютого посилять карантин

На Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Через це заклади освіти перейдуть на дистанційну форму навчання.

Рішення про посилення карантину схвалили 22 лютого на засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

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Які обмеження запровадили на Буковині

Заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.

Позашкільні гуртки не працюватимуть.

Ігрові зони у торгових центрах будуть заборонені.

Заклади громадського харчування можуть працювати лише до 20:00.

Такі обмеження діятимуть у Чернівецькій області впродовж 2 тижнів.

Минулого тижня комісія з ТЕБ та НС рекомендувала органам місцевого самоврядування області перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Тоді таке рішення підтримали не всі громади,

– сказав голова ОДА Осачук.

За його словами, у стаціонарах регіону перебуває максимальна кількість людей – 1113 хворих. Медзаклади заповнені вже на 63%.

Осачук додав, що минулого тижня в області збільшили ліжковий фонд на 120 ліжкомісць. Цього тижня планують розгорнути ще 500.

"Ми дбаємо про те, аби кожен пацієнт мав доступ до кисневої дотації. Паралельно з цим формуємо додаткові резерви медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус", – заявив голова ОДА.

Дивіться відеозвернення Сергія Осачука:

Ситуація з коронавірусом на Буковині