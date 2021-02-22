На Буковині з 23 лютого посилять карантин
На Буковині у 5 разів зросла кількість хворих дітей на коронавірус. Через це заклади освіти перейдуть на дистанційну форму навчання.
Джерело:фейсбук Сергія Осачука
Рішення про посилення карантину схвалили 22 лютого на засідання обласної комісії ТЕБ та НС.
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Які обмеження запровадили на Буковині
- Заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання.
- Позашкільні гуртки не працюватимуть.
- Ігрові зони у торгових центрах будуть заборонені.
- Заклади громадського харчування можуть працювати лише до 20:00.
Такі обмеження діятимуть у Чернівецькій області впродовж 2 тижнів.
Минулого тижня комісія з ТЕБ та НС рекомендувала органам місцевого самоврядування області перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Тоді таке рішення підтримали не всі громади,
– сказав голова ОДА Осачук.
За його словами, у стаціонарах регіону перебуває максимальна кількість людей – 1113 хворих. Медзаклади заповнені вже на 63%.
Осачук додав, що минулого тижня в області збільшили ліжковий фонд на 120 ліжкомісць. Цього тижня планують розгорнути ще 500.
"Ми дбаємо про те, аби кожен пацієнт мав доступ до кисневої дотації. Паралельно з цим формуємо додаткові резерви медиків, які лікуватимуть хворих на коронавірус", – заявив голова ОДА.
Дивіться відеозвернення Сергія Осачука:
Ситуація з коронавірусом на Буковині
- За даними РНБО, станом на 22 лютого коронавірусом у Чернівецькій області заразилися 51 522 людей.
- З них 43 871 вже одужали, а 961 – на жаль, помер.
- Раніше у Чернівецькій облдержадміністрації припускали, що область потрапить у помаранчеву зону карантину.
- Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що влада готується до погіршення ситуації з коронавірусом на Буковині.
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