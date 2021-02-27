Буковина опинилася у червоній зоні: коли посилять карантинні обмеження

З 1 березня 2021 року у Чернівецькій області значно посилять карантинні обмеження, адже регіон потрапив до червоної зони карантину. Там заборонять роботу кафе, шкіл та ТРЦ.

Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов, рішення про посилення карантинних обмежень на Буковині ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Важливо В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус

Відтак, нові карантинні обмеження почнуть діяти в області з 1 березня.

Які обмеження діятимуть на Буковині

Заборонять роботу кафе, барів та ресторанів. Виключенням є лише адресна доставка.

Функціонування навчальних закладів припинять. Це не стосується роботи дитячих садків та закладів професійної освіти.

Під забороною також опиняться розважальні центри та зони відпочинку в торгових центрах.

Не дозволятимуть проводити масові заходи.

Зауважимо, що ситуація на Буковині залишається критичною. Ледь не щодня там фіксують понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус.

Яка зараз ситуація з COVID-19 на Буковині

За минулу добу на Буковині коронавірус підхопили ще 670 осіб. На жаль, 8 хворих померли, але ще 248 – одужали.

На жаль, 8 хворих померли, але ще 248 – одужали. Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 54 383 людини. Хвороба забрала життя 988 хворих. А от побороти коронавірус змогли 44 864 особи.

Додамо, що місцева комісія вже ввела в Чернівецькій області обмеження червоної зони з 27 лютого по 9 березня.