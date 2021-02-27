Буковина опинилася у червоній зоні: коли посилять карантинні обмеження

Джерело:телеграм Олега Немчінова
З 1 березня 2021 року у Чернівецькій області значно посилять карантинні обмеження, адже регіон потрапив до червоної зони карантину. Там заборонять роботу кафе, шкіл та ТРЦ.
Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов, рішення про посилення карантинних обмежень на Буковині ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.
Важливо В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус
Відтак, нові карантинні обмеження почнуть діяти в області з 1 березня.
Зауважимо, що ситуація на Буковині залишається критичною. Ледь не щодня там фіксують понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус.
Додамо, що місцева комісія вже ввела в Чернівецькій області обмеження червоної зони з 27 лютого по 9 березня.