Буковина опинилася у червоній зоні: коли посилять карантинні обмеження
З 1 березня 2021 року у Чернівецькій області значно посилять карантинні обмеження, адже регіон потрапив до червоної зони карантину. Там заборонять роботу кафе, шкіл та ТРЦ.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Як пояснив міністр Кабміну Олег Немчінов, рішення про посилення карантинних обмежень на Буковині ухвалили під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.
Важливо В Україні за минулу добу виявили 8 172 хворих на коронавірус
Відтак, нові карантинні обмеження почнуть діяти в області з 1 березня.
Які обмеження діятимуть на Буковині
- Заборонять роботу кафе, барів та ресторанів. Виключенням є лише адресна доставка.
- Функціонування навчальних закладів припинять. Це не стосується роботи дитячих садків та закладів професійної освіти.
- Під забороною також опиняться розважальні центри та зони відпочинку в торгових центрах.
- Не дозволятимуть проводити масові заходи.
Зауважимо, що ситуація на Буковині залишається критичною. Ледь не щодня там фіксують понад 600 нових випадків захворювання на коронавірус.
Яка зараз ситуація з COVID-19 на Буковині
- За минулу добу на Буковині коронавірус підхопили ще 670 осіб. На жаль, 8 хворих померли, але ще 248 – одужали.
- Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли 54 383 людини. Хвороба забрала життя 988 хворих. А от побороти коронавірус змогли 44 864 особи.
Додамо, що місцева комісія вже ввела в Чернівецькій області обмеження червоної зони з 27 лютого по 9 березня.
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