В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Втім, роботу гірськолижних курортів уряд не заборонив. Через це у Буковелі виникло величезне скупчення людей.

Що відбувається у Буковелі під час локдауну

Зараз в Україні зачинені усі розважальні заклади та ресторани, через це населення масово поїхало у горе. Відео натовпу у Буковелі на своїй сторінці у фейсбуці опублікував Сергій Наумович.

До теми У перший день локдауну – кілометрові черги з машин на Буковель: фото

Дивіться відео черги до підйомників у Буковелі:

8 січня на дорозі до гірськолижних курортів утворилися кілометрові затори. На засніжених дорогах поміж гір стояли десятки автомобілів.

До речі, напередодні у Буковелі відпочивав президент Володимир Зеленський. Глава держави катався на лижах та фотографувався з українцями.

Зверніть увагу! В Україні впродовж 8 – 25 січня діють посиленні карантинні обмеження. Відкритими можуть бути лише аптеки та магазини, які продають їжу, побутову хімію, засоби гігієни, ветеринарні препарати і пресу. Салонам краси дозволили працювати лише по запису. У громадському транспорті можуть бути зайняті тільки сидячі місця.



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