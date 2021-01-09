Локдаун в Україні: у Буковелі величезні черги до підйомників – відео
В Україні з 8 січня почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Втім, роботу гірськолижних курортів уряд не заборонив. Через це у Буковелі виникло величезне скупчення людей.
Що відбувається у Буковелі під час локдауну
Зараз в Україні зачинені усі розважальні заклади та ресторани, через це населення масово поїхало у горе. Відео натовпу у Буковелі на своїй сторінці у фейсбуці опублікував Сергій Наумович.
До теми У перший день локдауну – кілометрові черги з машин на Буковель: фото
Дивіться відео черги до підйомників у Буковелі:
8 січня на дорозі до гірськолижних курортів утворилися кілометрові затори. На засніжених дорогах поміж гір стояли десятки автомобілів.
До речі, напередодні у Буковелі відпочивав президент Володимир Зеленський. Глава держави катався на лижах та фотографувався з українцями.
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