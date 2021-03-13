Карантинний "Буковель" планують відкрити наприкінці березня

Влада Івано-Франківщини 12 березня вирішила закрити на карантин гірськолижний курорт "Буковель". У комплексі вже заявили, що відновлять свою роботу 27 березня.

В адміністрації курорту наголосили, що "Буковель" буде зачиненим впродовж 2 тижнів.

До теми Додаткові блокпости і мобільні групи: "Буковель" на карантині стане закритою зоною

Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК "Буковель" об'єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг,

– заявили у пресслужбі.

Оплачені послуги туристам повернуть

Адміністрація комплексу пообіцяла докласти всіх зусиль для того, аби туристи, які оплатили певні послуги на період карантину, змогли отримати їх після 27 березня.

Для того, щоб змінити бронювання готелів, "Буковель" просить звертатись у організації, через які було здійснено бронювання.

У курорті попросити усіх з розумінням ставитися до ситуації.

Що відомо про закриття "Буковелю"