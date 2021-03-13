Карантинний "Буковель" планують відкрити наприкінці березня
Влада Івано-Франківщини 12 березня вирішила закрити на карантин гірськолижний курорт "Буковель". У комплексі вже заявили, що відновлять свою роботу 27 березня.
Джерело:"Буковель"
В адміністрації курорту наголосили, що "Буковель" буде зачиненим впродовж 2 тижнів.
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Вимоги та рішення регіональної комісії фактично позбавляють ТК "Буковель" об'єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг,
– заявили у пресслужбі.
Оплачені послуги туристам повернуть
Адміністрація комплексу пообіцяла докласти всіх зусиль для того, аби туристи, які оплатили певні послуги на період карантину, змогли отримати їх після 27 березня.
Для того, щоб змінити бронювання готелів, "Буковель" просить звертатись у організації, через які було здійснено бронювання.
У курорті попросити усіх з розумінням ставитися до ситуації.
Що відомо про закриття "Буковелю"
- 22 лютого Івано-Франківщина потрапила у червону зону карантину. В Офісі Президента вважають, що винними у спалаху коронавірусу в регіоні є туристи, які на свята приїжджали у "Буковель".
- Попри червону зону, курорт і далі продовжував працювати. Однак 12 березня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила обмежити пересування у селі Поляниця, де розташований "Буковель".
- У селі вже працює 14 блокпостів. Обмежень у пересуванні не відчують місцеві мешканці, їх створили лише для туристів.
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