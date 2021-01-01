Французька компанія Bugatti розпочала продаж моделі Baby II, яка є зменшеною на 25% копією легендарного родстера Type 35 з 1930-х. Bugatti планує випустити усього 500 екземплярів такого іграшкового авто з дуже серйозним цінником.

Найпростіша з трьох доступних версій коштуватиме більше ніж 36 тисяч доларів. Її запропонують з кузовом синього кольору і чорним шкіряним салоном. Про це мовиться в програмі "Авто24" на 24 каналі.

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А найдорожча комплектація потягне майже на 72 тисячі доларів, буде виготовлена з алюмінію і її можна буде пофарбувати в кольори, які доступні для гіперкара Chiron.



Зменшена копія легендарного родстера Type 35 з 1930-х / Фото Bugatti

Цікаво що і темперамент у машинки не дитячий, тому керувати нею дозволяють тільки дорослим водіям. Адже задньопривідний автомобільчик має електромотор, який здатен розганяти Baby II до швидкості 68 кілометрів на годину, а заряду батареї вистачить на 50 кілометрів.

І попри те, що охочих придбати таку машину немало, виробник пропонує її насамперед власникам справжніх Bugatti.



Вартість такої автівки стартує від 35 тисячі доларів / Фото Bugatti

Також у випуску:

Ford презентував електричну версію свого комерційного авто Transit, в назві якого додалася літера Е. Вантажні і пасажирські версії отримають виключно задній привод і 269-сильний електромотор з обертальним моментом у 430 ньютон-метрів.

Дивіться повний випуск програми "Авто24" на 24 каналі: