Наука і традиції поєднались на Різдво

Цьогоріч за кілька днів напередодні Святвечора можна було спостерігати рідкісне астрономічне явище. 21 грудня планети Сатурн і Юпітер підійшли дуже близько одна до одної. Вони вишикувалися настільки щільно, що з Землі виглядали як одна надзвичайно яскрава зірка. Так само добре з'єднання цих планет можна було спостерігати лише 800 років тому. У медіа це явище назвали "Різдвяною зіркою".

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Дуже символічно, що наука і традиції так чарівно поєдналися саме у 2020 році, коли нам всім особливо потрібно відчути силу надії. Сьомий рік війни та окупації, пандемія COVID-19 загострили наявні проблеми та спричинили тяжкі втрати. На превеликий жаль, чимало чудових людей поклали свої життя.

Згадаймо сьогодні всіх, хто дає нам надію на щасливе Різдво. Особливо — військових, які захищають нашу безпеку, медиків, які рятують наше здоров'я, бранців Кремля, які відстоюють гідність українців перед ворогом.

Святвечір і Різдво – це сімейні свята, однак сьогодні не всі сім'ї зберуться у повному складі. Хтось з'єднається з близькими онлайн, хтось лише у власних думках. Але нехай ваші думки будуть теплими й спокійними.

За будь-яких обставин не дозволяйте собі опускати руки. Вірте у себе та своїх близьких. Підтримуйте одне одного, плануйте та допомагайте іншим втілювати плани, якими б неможливими вони не здаються спочатку. Будьте сильними та рішучими.

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Бажаю вам щастя, здоров'я та перемоги здорового глузду в усіх життєвих труднощах!

Щасливого Різдва, міцного здоров'я та миру кожній родині!

Джерело: Facebook