На будмайданчику в центрі Харкова кран впав на вагон з робітниками: фото
Надзвичайна подія сталася вдень 13 січня на території будівництва багатоквартирного будинку на провулку Банного у центрі Харкова. Стріла підйомного крану впала на майданчик.
Частина крану завалилася на дах вагону, в якому мешкають будівельники. Про це повідомляє агентство "Укрінформ".
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Що відомо про падіння крану в Харкові
Слідчі з'ясовують, через що на будівництві сталася аварія / Фото телеграм "Труха"
- Під час інциденту на будмайданчику були люди.
- Механік будівництва стверджує, у падінні ніхто не винен, а "стріла впала сама".
- Частина конструкції впала на залізний паркан та вивалилася за межі території будівництва.
На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини аварії. Самі ж будівельники кажуть, що стрілу крану зірвало через її технічну несправність.
Кваліфікацію події правоохоронці наразі не надали.
Частина стріли крану вивалилася за межі будмайданчику / Фото телеграм "Труха"
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