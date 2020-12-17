Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невдовзі може завершитися. Мовляв, до закінчення будівництва залишилося приблизно 165 кілометрів.

Окрім того, Путін назвав "Північний потік-2" вигідним проєктом і для Німеччини, і для Європи. Про це він розповів під час щорічної великої пресконференції, інформує 24 канал.

Тим часом "Північний потік-2" може ніколи не запуститись через санкції, – сенатор США

Газопровід майже добудований. Там залишилося 165 кілометрів. Я сподіваюся, що нова адміністрація США поставиться до партнерів з повагою і повернеться в режим добросовісної конкуренції. Сподіваюся, що цей проєкт буде реалізований,

– сказав він.

Путін також наголосив, що влада Німеччини намагається не втручатися, тому що це справа економістів, але нібито намагається підтримувати проєкт.

Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" треба добудувати. Водночас вона додала, що при завершенні і запуску трубопроводу, Україна повинна залишитися транзитером газу з Росії до Євросоюзу.

Зверніть увагу! Скандальний проєкт Газпрому "Північний потік-2" передбачає будівництво газогону з Росії до Німеччини в обхід України. Його готовність складає близько 90%. Будівництву трубопроводу заважають санкції США.

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