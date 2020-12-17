Будівництво майже завершене, – Путін про "Північний потік-2" і його вигоду для Європи
Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невдовзі може завершитися. Мовляв, до закінчення будівництва залишилося приблизно 165 кілометрів.
Окрім того, Путін назвав "Північний потік-2" вигідним проєктом і для Німеччини, і для Європи. Про це він розповів під час щорічної великої пресконференції, інформує 24 канал.
Тим часом "Північний потік-2" може ніколи не запуститись через санкції, – сенатор США
Газопровід майже добудований. Там залишилося 165 кілометрів. Я сподіваюся, що нова адміністрація США поставиться до партнерів з повагою і повернеться в режим добросовісної конкуренції. Сподіваюся, що цей проєкт буде реалізований,
– сказав він.
Путін також наголосив, що влада Німеччини намагається не втручатися, тому що це справа економістів, але нібито намагається підтримувати проєкт.
Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "Північний потік-2" треба добудувати. Водночас вона додала, що при завершенні і запуску трубопроводу, Україна повинна залишитися транзитером газу з Росії до Євросоюзу.
Більше про будівництво "Північного потоку-2", санкції введені проти проєкту, заяви політиків – читайте за посиланням.
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