Будівлю Держбюро розслідувань охоронятиме УДО: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ про охорону Державного бюро розслідувань. Зокрема, мовиться про будівлю та прилеглі до неї території.

Джерело: Офіс Президента

Своїм указом президент визначив будівлю ДБР важливим державним об'єктом, який повинна оберігати державна охорона. Зокрема, він розташований на вулиці Симона Петлюри у Києві.

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Згідно з документом, Управління державної охорони має забезпечити охорону будівлі та прилеглих територій.

Указ Зеленського набуває чинності з дня його публікації.

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ДБР – орган, який відповідає за розслідування справ, до яких причетні правоохоронці, судді та посадовці найвищих рівнів. Він запрацював з 27 листопада 2018 року. Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового слідства від прокуратури.