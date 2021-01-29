Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ про охорону Державного бюро розслідувань. Зокрема, мовиться про будівлю та прилеглі до неї території.

Джерело: Офіс Президента Своїм указом президент визначив будівлю ДБР важливим державним об'єктом, який повинна оберігати державна охорона. Зокрема, він розташований на вулиці Симона Петлюри у Києві. Читайте також Зеленський оновив склад Нацради реформ: хто потрапив до органу Згідно з документом, Управління державної охорони має забезпечити охорону будівлі та прилеглих територій. Указ Зеленського набуває чинності з дня його публікації. До теми Справи Майдану: суд дозволив проведення спецрозслідування щодо Павла Лебедєва Довідка. ДБР – орган, який відповідає за розслідування справ, до яких причетні правоохоронці, судді та посадовці найвищих рівнів. Він запрацював з 27 листопада 2018 року. Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового слідства від прокуратури.