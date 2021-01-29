Будівлю Держбюро розслідувань охоронятиме УДО: Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав указ про охорону Державного бюро розслідувань. Зокрема, мовиться про будівлю та прилеглі до неї території.
Джерело: Офіс Президента
Своїм указом президент визначив будівлю ДБР важливим державним об'єктом, який повинна оберігати державна охорона. Зокрема, він розташований на вулиці Симона Петлюри у Києві.
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Згідно з документом, Управління державної охорони має забезпечити охорону будівлі та прилеглих територій.
Указ Зеленського набуває чинності з дня його публікації.
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