Будинок з літніми людьми, який спалахнув у Харкові, має неабияку "славу" серед місцевих мешканців. Річ у тім, що люди старшого віку там перебувають лише рік. Раніше ж будинок нібито використовували для зйомок порно та зібрань різних сект.

Також у будинку, за словами місцевих, був наркодиспансер. Про це 24 каналу розповіли люди, які живуть поряд з будинком та допомагали постраждалим вибратися з нього.

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Одна з очевидців трагедії пані Ксенія розповіла, що будинок офіційно оформлений не як пансіонат, а просто як сарай на території однієї з будівель.

До цього тут були порностудії, секти і чого тут тільки не було,

– сказала вона.

Ця будівля розташована на вулиці Нижня Гиївська, 150Б. Однак насправді будинок за цією адресою – інший, і захід у нього з сусідньої вулиці. Водночас ця будівля, в якій трапилась пожежа, прилаштована, як сарай за документами, тому й адреса така сама.

Очевидці про пожежу у Харкові: дивіться відео 24 каналу

Пожежа у Харкові: коротко