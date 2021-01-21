Порностудія та наркодиспансер: чим раніше займались у будинку, який горів у Харкові
Будинок з літніми людьми, який спалахнув у Харкові, має неабияку "славу" серед місцевих мешканців. Річ у тім, що люди старшого віку там перебувають лише рік. Раніше ж будинок нібито використовували для зйомок порно та зібрань різних сект.
Також у будинку, за словами місцевих, був наркодиспансер. Про це 24 каналу розповіли люди, які живуть поряд з будинком та допомагали постраждалим вибратися з нього.
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Одна з очевидців трагедії пані Ксенія розповіла, що будинок офіційно оформлений не як пансіонат, а просто як сарай на території однієї з будівель.
До цього тут були порностудії, секти і чого тут тільки не було,
– сказала вона.
Ця будівля розташована на вулиці Нижня Гиївська, 150Б. Однак насправді будинок за цією адресою – інший, і захід у нього з сусідньої вулиці. Водночас ця будівля, в якій трапилась пожежа, прилаштована, як сарай за документами, тому й адреса така сама.
Очевидці про пожежу у Харкові: дивіться відео 24 каналу
Пожежа у Харкові: коротко
- Трагедія трапилась 21 січня о 15:30 на вулиці Нижня Гиївська, 150Б.
- Спалахнув будинок престарілих "Золотий час", який працював нелегально. На її власників вже відкрили кримінальну справу.
- Внаслідок пожежі загинули 15 людей. Також зафіксували 11 постраждалих. Ще багатьох сусіди прихистили у власні домівки.
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