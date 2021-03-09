Будемо відповідати дзеркально, – Кравчук про мобілізацію окупантів на Донбасі

Джерело:"ДОМ"
Україна у ТКГ пропонує варіант мирного вирішення війни на Донбасі. Однак якщо Росія його не прийме, потрібні активніші дії. Все тому, що окупанти блокують будь-які кроки, які можуть принести мир.
Українські військові структури повністю володіють інформацією на передовій. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
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Інформацію отримують різними шляхами. Наприклад, через розвідку. Тому для України не стало несподіванкою, що на Донбасі окупанти стягують війська, проходять тренування, навчання.
Однак Кравчук наголосив, що українська армія вже не така, як 5 років тому. Тож готова захищати свою землю від російського ворога.
Політик акцентував, що Україна ніколи не буде нападати першою. Тому українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію. Якщо ж окупанти відмовлять, то, за словами Кравчука, нам залишиться лише одне – захищатись.
Кім того, зауважив глава делегації, у протистоянні з російською агресією допоможе Європа і США. Міжнародна спільнота все частіше озвучує такі тези.
Кравчук додав, що Україна бачить загрози й загалом те, що відбувається на Донбасі.
І на них (загрози – 24 канал) ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей,
– зауважив політик.