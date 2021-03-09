Українські військові структури повністю володіють інформацією на передовій. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Важливо Бойовики готують провокацію, – Гармаш припустив, яким буде наступ Росії на Донбасі

Що сказав Кравчук

Інформацію отримують різними шляхами. Наприклад, через розвідку. Тому для України не стало несподіванкою, що на Донбасі окупанти стягують війська, проходять тренування, навчання.

Однак Кравчук наголосив, що українська армія вже не така, як 5 років тому. Тож готова захищати свою землю від російського ворога.

Першими не нападатимемо

Політик акцентував, що Україна ніколи не буде нападати першою. Тому українська делегація в ТКГ запропонує розглянути свій варіант мирного сценарію. Якщо ж окупанти відмовлять, то, за словами Кравчука, нам залишиться лише одне – захищатись.

Кім того, зауважив глава делегації, у протистоянні з російською агресією допоможе Європа і США. Міжнародна спільнота все частіше озвучує такі тези.

Кравчук додав, що Україна бачить загрози й загалом те, що відбувається на Донбасі.

І на них (загрози – 24 канал) ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи будь-які дії, небезпечні для життя людей,

– зауважив політик.

В ОРДЛО блокують мирні кроки

Кравчук розповів, що загонам так званої "народної міліції" дозволено придушувати вогневі точки та стріляти на випередження.

Окупанти запевняють, що "це, мовляв, відповідь на якісь зовнішні чинники". На що саме, не уточнили.

Політик наголосив, що представники ОРДЛО шукають у перемовинах причин, аби скасувати незручні або невигідні для них рішення і заблокувати будь-які кроки, які могли б принести мир.

Наприклад, блокують контрольно-пропускні пункти, обмін заручниками, гуманітарні та екологічні проблеми.

Зверніть увагу! Протягом останніх 2 місяців на Донбасі – загострення. Бойовики прицільно обстрілюють українські позиції та навіть цивільних. Через обстріли мирних людей Офіс генпрокурора вже підготував звернення у Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.