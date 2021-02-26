Будемо протистояти російській агресії разом з Україною, – Байден

США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема – ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

У цьому запевнив американський президент Джо Байден. Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому до річниці незаконного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також Візит Байдена в Україну: у МЗС поставили перед Маркаровою головні завдання

Президент США наголосив, що рівно 7 років тому, у 2014 році, Росія всупереч міжнародному праву вторглася до Криму, порушивши суверенітет та територіальну цілісність України.

У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників, як і від початку цього конфлікту,

– підкреслив Байден.

Політик додав, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. А також робитимуть усе для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії.

"Ми продовжуватимемо вшановувати пам'ять та подвиги Революції Гідності, у ході якої українці вимагали змін для країни, проте зіткнулися з насильством з боку силовиків", – мовиться у заяві.

Байден також зазначив, що США, як і раніше, вірять в обіцянки України та підтримують всіх, хто працює задля її мирного та демократичного майбутнього.

Попередні заяви Байдена про Україну

Напередодні американський держсекретар Ентоні Блінкен закликав Росію звільнити усіх українських політв'язнів та повернути Україні контроль над Кримом.

► Раніше Байден зауважив, що вбачає загрозу з боку Кремля для демократичного світу. А також наголосив, що підтримувати Україну – життєво важливим як для США, так і Європи.

► Американський лідер поговорив про російську агресію в Україні у телефонній розмові з Володимиром Путіним. Та попередив, що Штати "реагуватимуть на згубні дії Росії".