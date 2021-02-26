США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема – ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

У цьому запевнив американський президент Джо Байден. Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому до річниці незаконного вторгнення Росії в Україну.

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Президент США наголосив, що рівно 7 років тому, у 2014 році, Росія всупереч міжнародному праву вторглася до Криму, порушивши суверенітет та територіальну цілісність України.

У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників, як і від початку цього конфлікту,

– підкреслив Байден.

Політик додав, що США разом з Україною виступатимуть проти агресії Кремля. А також робитимуть усе для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії.

"Ми продовжуватимемо вшановувати пам'ять та подвиги Революції Гідності, у ході якої українці вимагали змін для країни, проте зіткнулися з насильством з боку силовиків", – мовиться у заяві.

Байден також зазначив, що США, як і раніше, вірять в обіцянки України та підтримують всіх, хто працює задля її мирного та демократичного майбутнього.

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