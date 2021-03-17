Чи буде спецзасідання РНБО щодо ситуації з COVID-19: відповідь Разумкова

Однак, за словами Разумкова, це можна обговорити не лише на засіданні РНБО.

До речі Поки є антитіла – не варто, – Разумков не хоче вакцинуватися від COVID-19

Що каже Разумков

На думку політика, можна також скликати загальну зустріч представників Кабінету Міністрів, профільних міністерств, Верховної Ради.

Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, будь-яких конкретних рішень немає,

– наголосив Разумков.

Спікер зауважив, що ініціювати спецзасідання РНБО – це не його компетенція. Однак, все, що залежить від парламенту, будуть здійснювати.

Що цьому передувало

Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк запропонувала терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спецзасідання РНБО. Політикиня переконана, що треба напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.

Загострення ситуації з коронавірусом в Україні: