Чи буде спецзасідання РНБО щодо ситуації з COVID-19: відповідь Разумкова
Наразі немає конкретних рішень щодо проведення засідання Ради національної безпеки та оборони через коронавірус. Однак, на думку спікера Ради Дмитра Разумкова, є речі, які таки необхідно обговорити.
Джерело:5 канал
Однак, за словами Разумкова, це можна обговорити не лише на засіданні РНБО.
До речі Поки є антитіла – не варто, – Разумков не хоче вакцинуватися від COVID-19
Що каже Разумков
На думку політика, можна також скликати загальну зустріч представників Кабінету Міністрів, профільних міністерств, Верховної Ради.
Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, будь-яких конкретних рішень немає,
– наголосив Разумков.
Спікер зауважив, що ініціювати спецзасідання РНБО – це не його компетенція. Однак, все, що залежить від парламенту, будуть здійснювати.
Що цьому передувало
Віцеспікерка Ради Олена Кондратюк запропонувала терміново провести спільне засідання парламенту та уряду або спецзасідання РНБО. Політикиня переконана, що треба напрацювати спільний план на випадок нового жорсткого локдауну.
Загострення ситуації з коронавірусом в Україні:
- Протягом лютого – березня 2021 року в Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Наприклад, за добу 16 березня виявили 11 833 хворих.
- Крім того, у владі заявляли про можливість загальнонаціонального локдауну.
- До слова, локдаун з 19 березня запроваджують у Львові.
- Важливо, що в кількох областях України вже виявили новий британський штам коронавірусу. Зокрема, в Івано-Франківській, Вінницькій та Закарпатській областях. Ця мутація є більш небезпечною та заразною.
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