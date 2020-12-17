Чи буде вакцинація проти COVID-19 примусовою: відповідь Разумкова
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вакцинація проти коронавірусу для українців не буде примусовою. Крім того, політик додав, що сам готовий провакцинуватися навіть у прямому ефірі.
Що сказав Разумков
На таке рішення Разумков пішов би для того, аби заохотити населення до вакцинації. Про це спікер Ради заявив в ефірі "Право на владу", пише 24 канал. Водночас політик вважає, що потрібно оцінити необхідність його вакцинування, оскільки він лише нещодавно перехворів на COVID-19. Серед інших аргументів Разумков також наголосив на важливості вакцинування у першу чергу медичних працівників.
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Разумков заявив, що в Україні було декілька законопроєктів щодо вакцинації. Втім, жоден із них наразі не ухвалили, бо настрої у населення – антивакцинальні.
Ми повинні вакцинуватись. Моя родина вакцинується. Але змусити робити це всіх буде дуже важко у зв'язку з тим, що написано в Конституції,
– наголосив політик.
За його словами, можна прийняти закон про вакцинацію, але українці його не будуть дотримуватися.
"Тут необхідна інформаційна кампанія", – підкреслив політик.
Що відомо про вакцинацію в Україні
- У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділили 2,6 мільярда гривень.
- Втім, необхідно майже у 6 разів більше – 15, 1 мільярда.
- Очікують, що перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.
- Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Після того – усіх інших медичних працівників, освітян, військових та правоохоронців.
- Згодом щеплення проти небезпечного вірусу робитимуть тим людям, що перебувають у підвищеній групі ризику через вік або супутні хвороби.
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