Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вакцинація проти коронавірусу для українців не буде примусовою. Крім того, політик додав, що сам готовий провакцинуватися навіть у прямому ефірі.

Що сказав Разумков

На таке рішення Разумков пішов би для того, аби заохотити населення до вакцинації. Про це спікер Ради заявив в ефірі "Право на владу", пише 24 канал. Водночас політик вважає, що потрібно оцінити необхідність його вакцинування, оскільки він лише нещодавно перехворів на COVID-19. Серед інших аргументів Разумков також наголосив на важливості вакцинування у першу чергу медичних працівників.

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Разумков заявив, що в Україні було декілька законопроєктів щодо вакцинації. Втім, жоден із них наразі не ухвалили, бо настрої у населення – антивакцинальні.

Ми повинні вакцинуватись. Моя родина вакцинується. Але змусити робити це всіх буде дуже важко у зв'язку з тим, що написано в Конституції,

– наголосив політик.

За його словами, можна прийняти закон про вакцинацію, але українці його не будуть дотримуватися.

"Тут необхідна інформаційна кампанія", – підкреслив політик.

Що відомо про вакцинацію в Україні

У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділили 2,6 мільярда гривень.

Втім, необхідно майже у 6 разів більше – 15, 1 мільярда.

Очікують, що перші 8 мільйонів доз вакцин Україна отримає упродовж першого кварталу 2021 року.

Першими вакцинують медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Після того – усіх інших медичних працівників, освітян, військових та правоохоронців.

Згодом щеплення проти небезпечного вірусу робитимуть тим людям, що перебувають у підвищеній групі ризику через вік або супутні хвороби.

Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що у майбутньому безкоштовну вакцину зможуть отримати всі українці.