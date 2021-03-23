Степанов розповів, чи буде в Україні повний локдаун
Максим Степанов заявив, що загальнонаціональний локдаун найближчим часом Україні не загрожує. За його словами, уряд повинен думати й про економічну ситуацію.
Джерело:ТСН
Що заявив Степанов
Міністр охорони здоров'я 23 березня підкреслив, що наразі локдаун вводитимуть лише у тих регіонах, де фіксують спалахи коронавірусу.
До теми Степанов назвав причину, чому погіршилася ситуація з COVID-19 в Україні
Наразі найскладніша ситуація із коронавірусом є у Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях. Водночас на Івано-Франківщині фіксують покращення. Вже найближчим часом регіон може вийти з червоної зони.
Не плануємо (загальнонаціональний локдаун – 24 канал). Будемо йти по регіонах,
– заявив чиновник.
Уряд шукає баланс
Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун треба знаходити баланс між епідеміологічною і економічною ситуацією в країні.
"Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою. Важливо, аби хвороба не розповсюджувалася, а економіка не зупинялася", – наголосив Степанов.
Головне про карантин в Україні
- Наразі в нашій країні діє адаптивний карантин. Згідно з ним, у кожній області та в кожному місті можуть діяти різні обмеження. Крім того, уряд дозволив місцевій владі самостійно посилювати карантин.
- У Києві та Львові ввели локдаун.
- Водночас ці міста також потрапили і в червону зону. Крім того, жорсткий карантин діє в Одеській, Сумській, Житомирській та ще низці областей.
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