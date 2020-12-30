Авіакатастрофа МАУ: чи звертатиметься Україна до міжнародного суду
Україна може подати позов у міжнародний суд проти Ірану, щоб досягти бажаного результату у справі про катастрофу літака МАУ. Для цього спершу потрібно вичерпати всі можливості мирного врегулювання ситуації.
Таке рішення Україна повинна прийняти разом з представниками інших країн, чиї громадяни загинули внаслідок авіакатастрофи у небі над Тегераном. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "ТСН".
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Що сказав Кулеба
Ми можемо перейти до етапу судового розгляду, тільки якщо зрозуміємо, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпані. І зрозуміти це має не тільки Україна, але й інші постраждалі країни,
– сказав міністр.
Він додав, що Україна не діє самостійно в переговорах з Іраном. Вона є лідером і виступає від імені команди постраждалих країн. Тому рішення звернутися з позовом до міжнародного суду повинно прийматися спільно.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне
- Український літак авіакомпанії МАУ збили у небі над Тегераном вранці 8 січня 2020 року іранською ракетою.
- Трагедія забрала життя 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
- У справі затримали 6 підозрюваних, але 3 з них вийшли під заставу.
- Згідно із нещодавньою заявою Ірану, що український літак був збитий через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.
- Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.
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