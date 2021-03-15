"Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас

У мережі опублікували новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси на "плівках" схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.

Загалом у записі подано 3 розмови. У них мовиться про так званого міністра оборони окупованої Донеччини Володимира Кононова на прізвисько Цар.

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Окрім того, співрозмовники обговорювали корупційні схеми на окупованих територіях (зокрема, постачання готівки в Дебальцеве) та формування так званої Ради міст.

Один з мовців (ймовірно, Сурков) озвучив своє бачення Мінських угод та особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник (можливо, Медведчук) активно працював над сценарієм, потрібним Росії.

У першій розмові про Царя фігурує також ім'я Тарас. Журналісти припускають, що мовиться про соратника Медведчука проросійського політика Тараса Козака.

Розмова І

Сурков: Алло.

Медведчук: Так-так.

С: Віть, ну буде "Цар" там.

М: А?

С: Кононов, Цар буде.

М: Кононов, так?

С: Так, позивний у нього"Цар.

М: Передадуть всі координати Тарасу.

С: Тарасу дадуть зараз, так?

М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

С: А Кононов – він "міністр оборони"?

М: Так. Він сам буде цим займатися.

С: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова ІІ

У другій розмові знову згадується сумнозвісний Цар. Зокрема, його не зовсім вдалі переговори з посадовцем зі Служби Безпеки України. Цього разу співрозмовники обговорюють постачання готівки в окуповане Дебальцеве.

Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі ... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал- полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. А тема там якась?

– А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.

– А, це він про цю же тему, я зрозумів.

– Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених у тому числі.

– Я читав, його призначили, в тому числі по полоненим. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

– Ну коротше скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

– Шанована людина, так?

– Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.

Розмова ІІІ

У третій телефонній розмові ймовірний Сурков та Медведчук обговорюють створення так званої Ради міст. Медведчук розповів, що "викинув" її у контексті 2 законів. Окрім того, політик згадує Президента України.

Медведчук: Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю Раду міст я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який нібито подивився і каже: "Запропонуй". Я кажу: "Це не підійде". "А ти запропонуй". Ну я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає? Він же поїхав, а тільки буде завтра.

Сурков: Угу.

– У мене така пропозиція. Ось, що я тобі надіслав тоді раніше. Де ця Рада міст був.

– Так!

– Так-так, у мене він є.

– Він же в тебе є. Ось це ось можна провести. Ну, далі...

– Є, звичайно.

– Але...

– Все, я, послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.

– Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.

– Почекай-почекай. Добре, я обговорю.

–Для мене дуже важливо ось це політичний вимір, там Рада міст, якась платформа ...

– Та ні, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім Ради міст, все інше в цілому залишилося таким, як було.

– Так, це правда.

– Так, так а навіщо ти тоді мене звинувачуєш?

– Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?

– Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому.. А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст.

– Все, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.

– Та правильно. 100%, я думаю там...

– І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів в МСУ і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну у нас політичний фундамент піде з договору.

– Ну поки його ніхто не скасовує, послухай. Він мені сказав перед від'їздом, що він нічого не скасовує. Він каже: "Я сказав до 1 грудня". Я кажу: "Вже 1 грудня відбулося". Я кажу: "Навіщо зараз?" Він мені: "Та ні, зараз поки ніхто нічого робити не буде".

– Ну ти передай таке побажання.

– Звичайно передам.

– Не від себе скажи, що "москалі знову там".

– Так, а що, якщо від себе? Так я не можу свою точку зору висловити, чи що? Так я весь час говорю.

– Так-так.