"Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас

Джерело:OBOZREVATEL
У мережі опублікували новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси на "плівках" схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.
Загалом у записі подано 3 розмови. У них мовиться про так званого міністра оборони окупованої Донеччини Володимира Кононова на прізвисько Цар.
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Окрім того, співрозмовники обговорювали корупційні схеми на окупованих територіях (зокрема, постачання готівки в Дебальцеве) та формування так званої Ради міст.
Один з мовців (ймовірно, Сурков) озвучив своє бачення Мінських угод та особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник (можливо, Медведчук) активно працював над сценарієм, потрібним Росії.
У першій розмові про Царя фігурує також ім'я Тарас. Журналісти припускають, що мовиться про соратника Медведчука проросійського політика Тараса Козака.
Сурков: Алло.
Медведчук: Так-так.
С: Віть, ну буде "Цар" там.
М: А?
С: Кононов, Цар буде.
М: Кононов, так?
С: Так, позивний у нього"Цар.
М: Передадуть всі координати Тарасу.
С: Тарасу дадуть зараз, так?
М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.
С: А Кононов – він "міністр оборони"?
М: Так. Він сам буде цим займатися.
С: Є, давай. Бувай, дякую.
У другій розмові знову згадується сумнозвісний Цар. Зокрема, його не зовсім вдалі переговори з посадовцем зі Служби Безпеки України. Цього разу співрозмовники обговорюють постачання готівки в окуповане Дебальцеве.
Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі ... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал- полковник, до речі.
Сурков: Алло, Віть. А тема там якась?
– А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.
– А, це він про цю же тему, я зрозумів.
– Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених у тому числі.
– Я читав, його призначили, в тому числі по полоненим. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.
– Ну коротше скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...
– Шанована людина, так?
– Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.
У третій телефонній розмові ймовірний Сурков та Медведчук обговорюють створення так званої Ради міст. Медведчук розповів, що "викинув" її у контексті 2 законів. Окрім того, політик згадує Президента України.
Медведчук: Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю Раду міст я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який нібито подивився і каже: "Запропонуй". Я кажу: "Це не підійде". "А ти запропонуй". Ну я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає? Він же поїхав, а тільки буде завтра.
Сурков: Угу.
– У мене така пропозиція. Ось, що я тобі надіслав тоді раніше. Де ця Рада міст був.
– Так!
– Так-так, у мене він є.
– Він же в тебе є. Ось це ось можна провести. Ну, далі...
– Є, звичайно.
– Але...
– Все, я, послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.
– Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.
– Почекай-почекай. Добре, я обговорю.
–Для мене дуже важливо ось це політичний вимір, там Рада міст, якась платформа ...
– Та ні, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім Ради міст, все інше в цілому залишилося таким, як було.
– Так, це правда.
– Так, так а навіщо ти тоді мене звинувачуєш?
– Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?
– Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому.. А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст.
– Все, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.
– Та правильно. 100%, я думаю там...
– І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів в МСУ і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну у нас політичний фундамент піде з договору.
– Ну поки його ніхто не скасовує, послухай. Він мені сказав перед від'їздом, що він нічого не скасовує. Він каже: "Я сказав до 1 грудня". Я кажу: "Вже 1 грудня відбулося". Я кажу: "Навіщо зараз?" Він мені: "Та ні, зараз поки ніхто нічого робити не буде".
– Ну ти передай таке побажання.
– Звичайно передам.
– Не від себе скажи, що "москалі знову там".
– Так, а що, якщо від себе? Так я не можу свою точку зору висловити, чи що? Так я весь час говорю.
– Так-так.Зауважте! Це вже не перші телефонні записи розмов ймовірно Суркова та Медведчука, які оприлюднили ЗМІ. У лютому 2021 року політики обговорювали постачання електроенергії до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.