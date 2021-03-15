У мережі опублікували новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси на "плівках" схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.

Загалом у записі подано 3 розмови. У них мовиться про так званого міністра оборони окупованої Донеччини Володимира Кононова на прізвисько Цар.

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Окрім того, співрозмовники обговорювали корупційні схеми на окупованих територіях (зокрема, постачання готівки в Дебальцеве) та формування так званої Ради міст.

Один з мовців (ймовірно, Сурков) озвучив своє бачення Мінських угод та особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник (можливо, Медведчук) активно працював над сценарієм, потрібним Росії.

У першій розмові про Царя фігурує також ім'я Тарас. Журналісти припускають, що мовиться про соратника Медведчука проросійського політика Тараса Козака.

Розмова 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Так-так.

С: Віть, ну буде "Цар" там.

М: А?

С: Кононов, Цар буде.

М: Кононов, так?

С: Так, позивний у нього"Цар.

М: Передадуть всі координати Тарасу.

С: Тарасу дадуть зараз, так?

М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

С: А Кононов – він "міністр оборони"?

М: Так. Він сам буде цим займатися.

С: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова 2

У другій розмові знову згадується сумнозвісний Цар. Зокрема, його не зовсім вдалі переговори з посадовцем зі Служби Безпеки України. Цього разу співрозмовники обговорюють постачання готівки в окуповане Дебальцево.

Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі ... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал- полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. А тема там якась?

– А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.

– А, це він про цю же тему, я зрозумів.

– Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених у тому числі.

– Я читав, його призначили, в тому числі по полоненим. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

– Ну коротше скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

– Шанована людина, так?

– Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.

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