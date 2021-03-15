"Буде цар": ЗМІ оприлюднили новий аудіозапис розмов Медведчука із Сурковим про Донбас
У мережі опублікували новий аудіозапис розмов про окупований Донбас. Голоси на "плівках" схожі на проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.
Джерело:OBOZREVATEL
Загалом у записі подано 3 розмови. У них мовиться про так званого міністра оборони окупованої Донеччини Володимира Кононова на прізвисько Цар.
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Окрім того, співрозмовники обговорювали корупційні схеми на окупованих територіях (зокрема, постачання готівки в Дебальцеве) та формування так званої Ради міст.
Один з мовців (ймовірно, Сурков) озвучив своє бачення Мінських угод та особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник (можливо, Медведчук) активно працював над сценарієм, потрібним Росії.
У першій розмові про Царя фігурує також ім'я Тарас. Журналісти припускають, що мовиться про соратника Медведчука проросійського політика Тараса Козака.
Розмова 1
Сурков: Алло.
Медведчук: Так-так.
С: Віть, ну буде "Цар" там.
М: А?
С: Кононов, Цар буде.
М: Кононов, так?
С: Так, позивний у нього"Цар.
М: Передадуть всі координати Тарасу.
С: Тарасу дадуть зараз, так?
М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.
С: А Кононов – він "міністр оборони"?
М: Так. Він сам буде цим займатися.
С: Є, давай. Бувай, дякую.
Розмова 2
У другій розмові знову згадується сумнозвісний Цар. Зокрема, його не зовсім вдалі переговори з посадовцем зі Служби Безпеки України. Цього разу співрозмовники обговорюють постачання готівки в окуповане Дебальцево.
Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі ... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал- полковник, до речі.
Сурков: Алло, Віть. А тема там якась?
– А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.
– А, це він про цю же тему, я зрозумів.
– Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених у тому числі.
– Я читав, його призначили, в тому числі по полоненим. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.
– Ну коротше скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...
– Шанована людина, так?
– Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.
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