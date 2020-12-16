Міжнародний кримінальний суд не буде інкримінувати стосовно української сторони якісь справи. У цьому впевнений представник президента у Криму Антон Кориневич. За його словами, Україна вже самостійно та ефективно розслідувала злочини своїх військових, вчинені на Донбасі.

Як приклад Кориневич навів справу засуджених бійців спецроти "Торнадо", її розслідували українські правоохоронці. Про це Антон Кориневич розповів у коментарі "РБК-Україна".

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Тому я думаю, що це будуть справи про кричущі порушення з боку Росії і сепаратистів. Чому? Тому що цих людей українське правосуддя не може дістати,

– впевнений він.

Його попередник Борис Бабин теж вважає, що проти української сторони справ у Гаазі не буде. Втім, він натякає на суттєві прогалини в українському законодавстві. Вони теоретично можуть призвести до проблем у міжнародних судах.

На думку Бабіна, крім ратифікації статуту, необхідно невідкладно внести зміни до Кримінального кодексу. Зокрема, ввести відповідальність за військову агресію і злочини проти людяності, а також врегулювати правила поводження з військовополоненими.

"Питання в тому, чи здійснювали українські комбатанти, силовики, представники ЗСУ, посадові особи ті злочини, які описані в Римському статуті. Це буде вирішувати не Басманний суд Москви, а Гаазький суд, і я як юрист-міжнародник на 98% спокійний з цього приводу", – наголосив він.

За словами Бабіна, він не вбачає складу злочинів у діях представників України.

Зверніть увагу! Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оприлюднив новий звіт про ситуацію в Україні. Там завершили попередній аналіз подій під час Майдану, захоплення та окупації Криму і війни на Донбасі.



Зокрема, встановлено, що в Криму під час окупації Росією були здійснені такі злочини, як депортації, вбивства, тортури, викрадення, примус до служби в армії країни-окупанта та інші.