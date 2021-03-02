Буде ще, – Аваков відреагував на "плівки Медведчука – Суркова"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував аудіозапис ймовірної розмови Віктора Медведчука з Владиславом Сурковим. Він зазначив, що це не останні такі плівки, які потрапили до рук ЗМІ.

Як зауважив глава українського МВС, за інформацією, якою він володіє, "будуть ще й інші".

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Аваков підкреслив, що Медведчук є кумом російського президента, відповідно – людиною, яка щиро вважає Путіна своїм другом. "Вони дружать сім'ями, добре комунікують", – зазначив він.

"Ми бачили цю останню розмову: грудень, у нас трагічна ситуація, вже після Іловайську, але перед Дебальцевим. Це "хі-хі", "ха-ха". Він цим займається, аби повернутися до влади", – зауважив міністр.

Скандальні аудіозаписи були зроблені нібито 25 лютого 2014 року, їх опублікувало видання "Цензор.НЕТ". Серед тем – обмін полоненими, Крим та Порошенко.

"Коли Зеленський прийняв рішення з відкритим забралом сказати, що Медведчук – класовий ворог для України, для мене це дорого, дуже дорого коштує", – додав Аваков.

За словами міністра, рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука він підтримував "двома руками й все таке". Водночас у нього до останнього були припущення, що все це може якось зірватися.

Що ще варто знати про "плівки Медведчука – Суркова"

► На опублікованих записах, ймовірно, голоси проросійського політика Віктора Медведчука та експомічника російського президента Владислава Суркова.

► Вони, зокрема, начебто обговорювали п'ятого українського президента Петра Порошенка. Сурков просив Медведчука передати тому, що "він буде поводити себе добре".

► В Офісі Президента переконані, що ці плівки є справжніми. На думку заступника керівника ОП Михайла Подоляка, їхні фігуранти сподівалися, що про розмови ніколи не ніхто не дізнається.

► Водночас сам Медведчук заявив, що не готовий підтвердити автентичність саме цих плівок. Мовляв, точно цього не пам'ятає. Проте наголосив, що схожа розмова все ж таки була.

► У СБУ пообіцяли провести експертизу "плівок Медведчука – Суркова". Іван Баканов запевнив, що відомство оприлюднить свою позицію щодо ситуації найближчим часом.