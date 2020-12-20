Буде разом з Путіним стояти на Мавзолеї і триматися за ручки, – Сенцов про Тихановську
Олег Сенцов зауважив, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на питання про Крим давала різні відповіді. Вона випадково опинилася у вирі подій і міняє свою думку в залежності від того, "як дує вітер".
Якщо президент Росії Володимир Путін запропонує Тихановській стати президенткою, вона прийме його підтримку. Про це ексбранець Кремля Олег Сенцов розповів в інтерв'ю проєкту "Рандеву з Яніною Соколовою".
Актуально Вода в Криму – головний важіль впливу на Росію, можемо міняти на полонених, – Сенцов
Їй (Тихановській – 24 канал) пропонує Путін: добре, будеш президентом. Вона буде разом з Путіним стояти на Мавзолеї і там триматися за ручки,
– наголосив Сенцов.
Що ще сказав Сенцов
- Головною проблемою Білорусі є підтримка з боку Росії. Без неї не було б і самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- Лукашенко заробляв на свій режим тим, що перепродавав дешеву російську нафту.
- Люди хочуть зламати режим, не розуміючи, що проблема не в Лукашенку, а у Путіну.
- Білорусь має відходити від впливу Росії.
- Коли Лукашенко піде, новий президент знову може бути проросійським.
- Однак якщо Білорусь зробить крок назустріч до Європи, у країні відразу з'являться "зелені чоловічки", які захищатимуть усіх. Про це свідчить досвід Грузії та України.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter