Олег Сенцов зауважив, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на питання про Крим давала різні відповіді. Вона випадково опинилася у вирі подій і міняє свою думку в залежності від того, "як дує вітер".

Якщо президент Росії Володимир Путін запропонує Тихановській стати президенткою, вона прийме його підтримку. Про це ексбранець Кремля Олег Сенцов розповів в інтерв'ю проєкту "Рандеву з Яніною Соколовою".

Актуально Вода в Криму – головний важіль впливу на Росію, можемо міняти на полонених, – Сенцов

Їй (Тихановській – 24 канал) пропонує Путін: добре, будеш президентом. Вона буде разом з Путіним стояти на Мавзолеї і там триматися за ручки,

– наголосив Сенцов.

Що ще сказав Сенцов

Головною проблемою Білорусі є підтримка з боку Росії. Без неї не було б і самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Лукашенко заробляв на свій режим тим, що перепродавав дешеву російську нафту.

Люди хочуть зламати режим, не розуміючи, що проблема не в Лукашенку, а у Путіну.

Білорусь має відходити від впливу Росії.

Коли Лукашенко піде, новий президент знову може бути проросійським.

Однак якщо Білорусь зробить крок назустріч до Європи, у країні відразу з'являться "зелені чоловічки", які захищатимуть усіх. Про це свідчить досвід Грузії та України.

Зверніть увагу! Тихановська лише з другої спроби відповіла, чий Крим. Лідерка білоруської опозиції заявила, що "юридично Крим український, фактично – російський". Детальніше читайте тут.