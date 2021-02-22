Буде п'ята спроба: суддю Вовка знову не доставили у ВАКС
Правоохоронці вкотре не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка до Вищого антикорупційного суду. Зокрема, там йому мали обрати запобіжний захід.
Джерело:Центр протидії корупції
За даними Центру протидії корупції, Вовка вчергове не знайшли за "всіма відомими адресами". Водночас слідчий суддя Андрій Біцюк вп'яте дозволив його привести на засідання у справі.
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За даними ЦПК, докази захисників щодо відсутності у Вовка статусу підозрюваного не беруть до уваги. Усе через те, що у суді не ухвалювали рішень щодо цього.
Вирішувати це питання можна виключно на судовому засіданні за обов'язкової участі підозрюваного Вовка,
– мовиться у повідомленні.
Тепер Вовк повинен з'явитися на наступне засідання у справі, яке відбудеться 9 березня 2021 року.
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У Центрі протидії корупції також зауважили, що 24 лютого Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядатиме скарги на суддю Біцюка. Зокрема, їх подали адвокати підозрюваних суддів ОАСК.
Справа судді Вовка: коротко
- Вовка та суддів Окружного суду підозрюють у спробі узурпації влади. За даними слідства, вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- "Плівки", які свідчать про це , оприлюднили в Антикорупційному бюро.
- ВАКС вже вп'яте дозволив примусово доставити Вовка на засідання.
- Водночас Вовк не з'являється у суд та переконує, що навіть не є підозрюваним.
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