Правоохоронці вкотре не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка до Вищого антикорупційного суду. Зокрема, там йому мали обрати запобіжний захід.

За даними Центру протидії корупції, Вовка вчергове не знайшли за "всіма відомими адресами". Водночас слідчий суддя Андрій Біцюк вп'яте дозволив його привести на засідання у справі.

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За даними ЦПК, докази захисників щодо відсутності у Вовка статусу підозрюваного не беруть до уваги. Усе через те, що у суді не ухвалювали рішень щодо цього.

Вирішувати це питання можна виключно на судовому засіданні за обов'язкової участі підозрюваного Вовка,

– мовиться у повідомленні.

Тепер Вовк повинен з'явитися на наступне засідання у справі, яке відбудеться 9 березня 2021 року.

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У Центрі протидії корупції також зауважили, що 24 лютого Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядатиме скарги на суддю Біцюка. Зокрема, їх подали адвокати підозрюваних суддів ОАСК.

Справа судді Вовка: коротко