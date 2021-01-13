У "Слузі народу" наразі не бачать підстав проводити позачергове засідання Верховної Ради. Раніше у "Голосі" заявили, що на нараді, організованій Дмитром Разумковим, це питання обговорювали, а "Євросолідарність" виступила з вимогою додаткового засідання.

Позиція "Слуги народу" щодо позапланового збору нардепів

Про те, чи зберуться народні депутати найближчим часом на позачергове засідання, розповів на брифінгу голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, наразі немає причин проводити засідання Верховної Ради.

Про позачергове засідання поки мова не йде, ми працюємо в тому графіку, за який ми голосували й домовлялися,

– зазначив Корнієнко.

Що кажуть інші політсили про позачергове засідання

Раніше нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що на нараді, яку зібрав спікер Ради Дмитро Разумков, обговорювали питання позачергового засідання. Однак, за його словами, наразі немає термінових рішень, необхідних від парламенту.

Також в "Євросолідарності" заявляли, що вимагатимуть негайно зібрати позачергову сесію, аби прийняти зміни щодо додаткових 7 мільярдів гривень на субсидії.

Довідка. Згідно з календарним планом роботи парламенту, народні депутати до 22 січня включно працюють в комітетах і фракціях. А робота у режимі пленарних засідань запланована на 26 – 29 січня.