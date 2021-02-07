Без деокупації Криму води не буде, – Кулеба

Відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований півострів можливе. Але тільки після його деокупації.
Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також він наголосив, що спроби Росії звертатися до Організації Об'єднаних Націй через припинення подачі дніпровської води до Криму – безперспективні.
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Вода – після деокупації
За його словами, позиції України – абсолютно жорсткі.
Буде деокупація — буде вода,
До речі!
– зазначив Кулеба.
Раніше урядовець вже називав
марними спроби Росії
, зокрема депутатки Держдуми, колишньої прокурорки тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися до ООН через припинення подачі дніпровської води до Криму.
Увага!
- До окупуції Росією Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.
- Наразі ситуація з прісною водою на окупованому півострові залишається критичною. Зокрема вже пересохло Інкерманське озеро під Севастополем і Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою мешканців Сімферополя.
Згідно з міжнародним правом,
відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія
.