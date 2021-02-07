Відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований півострів можливе. Але тільки після його деокупації.

Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також він наголосив, що спроби Росії звертатися до Організації Об'єднаних Націй через припинення подачі дніпровської води до Криму – безперспективні. Варто прочитати Крим особливого режиму: що придумала Росія? Вода – після деокупації За його словами, позиції України – абсолютно жорсткі. Буде деокупація — буде вода,

– зазначив Кулеба. До речі! Раніше урядовець вже називав марними спроби Росії, зокрема депутатки Держдуми, колишньої прокурорки тимчасово окупованого Криму Наталії Поклонської, звертатися до ООН через припинення подачі дніпровської води до Криму. Проблеми з водою у Криму: коротко До окупуції Росією Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.

Наразі ситуація з прісною водою на окупованому півострові залишається критичною. Зокрема вже пересохло Інкерманське озеро під Севастополем і Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою мешканців Сімферополя. Увага! Згідно з міжнародним правом, відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія.