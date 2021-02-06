Міністерство культури активно працюватиме над медіаграмотністю населення. Адже усі послуги, інформація, мобільні додатки з Росії можуть мати загрози для інформаційної безпеки українців.

Олександр Ткаченко нагадав, що у вересні 2020 року заборонена в Україні російська соцмережа "ВКонтакте" заявила, що обійшла блокування. Тоді були зустрічі з Радою з національної безпеки та оборони для пошуку шляхів протидії цьому.

Дізнайтеся більше Додаток, який обходив блокування "Вконтакте", крав дані українців, – РНБО

Що вдалося з'ясувати у справі "ВКонтакте"

За словами міністра, національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО повідомив, що розширення VK Unblock не лише дозволяло обходити блокування "Вконтакте", а ще й мало у собі код для викрадення даних акаунтів.

Розширення містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керівного серверу міг змінювати інформацію на вебсторінках, зокрема результати пошуку, – повідомляє НКЦК.

Такі додатки встановили понад 3 мільйони користувачів. Наразі розширення заблокували Google та Microsoft.

Довідка. В Україні "Вконтакте" разом з багатьма іншими російськими ресурсами офіційно заблокований з 2017 року.

Які є загрози інформаційній безпеці зі сторони Росії

Глава Мінкульту зазначив, що світ бореться з політикою Кремля, яка веде до крадіжки даних, маніпуляції інформацією та думками, фейків, розгонів інформаційних хвиль.

Однак звернув увагу й на те, що українці мають усвідомлювати, що всі послуги, інформація, мобільні додатки, телебачення та інше "Made in Russia" мають дуже ретельно перевірятися.

Будь-який "подарунок" від північного сусіда може бути "троянським конем",

– пояснив Ткаченко.

У зв'язку з цим важливою є робота над медіаграмотністю населення. Адже люди мають вміти самостійно перевіряти безпечність інформації, яку вони отримують.

Тому міністерство системно працюватиме над підняттям рівня медіаграмотності, а також протидією дезінформації.

Зверніть увагу! Нещодавно РНБО заблокувала телеканали проросійського політика Тараса Козака – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Більше про це читайте за посиланням.