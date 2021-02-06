Будь-який "подарунок" від Росії може бути "троянським конем": Ткаченко про інформаційну безпеку
Міністерство культури активно працюватиме над медіаграмотністю населення. Адже усі послуги, інформація, мобільні додатки з Росії можуть мати загрози для інформаційної безпеки українців.
Джерело:Телеграм Олександра Ткаченка
Олександр Ткаченко нагадав, що у вересні 2020 року заборонена в Україні російська соцмережа "ВКонтакте" заявила, що обійшла блокування. Тоді були зустрічі з Радою з національної безпеки та оборони для пошуку шляхів протидії цьому.
Дізнайтеся більше Додаток, який обходив блокування "Вконтакте", крав дані українців, – РНБО
Що вдалося з'ясувати у справі "ВКонтакте"
За словами міністра, національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО повідомив, що розширення VK Unblock не лише дозволяло обходити блокування "Вконтакте", а ще й мало у собі код для викрадення даних акаунтів.
Розширення містило шкідливий код, який приховано збирав персональні дані користувачів та за командою з керівного серверу міг змінювати інформацію на вебсторінках, зокрема результати пошуку, – повідомляє НКЦК.
Такі додатки встановили понад 3 мільйони користувачів. Наразі розширення заблокували Google та Microsoft.
Які є загрози інформаційній безпеці зі сторони Росії
Глава Мінкульту зазначив, що світ бореться з політикою Кремля, яка веде до крадіжки даних, маніпуляції інформацією та думками, фейків, розгонів інформаційних хвиль.
Однак звернув увагу й на те, що українці мають усвідомлювати, що всі послуги, інформація, мобільні додатки, телебачення та інше "Made in Russia" мають дуже ретельно перевірятися.
Будь-який "подарунок" від північного сусіда може бути "троянським конем",
– пояснив Ткаченко.
У зв'язку з цим важливою є робота над медіаграмотністю населення. Адже люди мають вміти самостійно перевіряти безпечність інформації, яку вони отримують.
Тому міністерство системно працюватиме над підняттям рівня медіаграмотності, а також протидією дезінформації.
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