Будь-який бюджет – це політичний компроміс, – Уманський
Головний кошторис країни на 2021 рік вже ухвали. Щоб його прийняти вчасно, треба було піти на різні компроміси.
Таку думку висловив ексміністр фінансів України Ігор Уманський. Про те, на які саме поступки довелося піти – він говорив в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі.
До теми Зеленський підписав Держбюджет на 2021 рік
Про компроміси
"Будь-який бюджет – це політичний компроміс. Бо завжди потрібно знайти 226 голосів, хоч вмри. Якщо його не прийняти, мало хто знає, що буде далі і яка буде альтернатива", – сказав Уманський.
Саме тому, за словами ексміністра, і пішли на певні поступки.
Інше питання полягає у позиціях як прем'єра, так і міністра фінансів, щоб ці "політичні торги" та домовленості не були системно критичними для балансу. Вони можуть створювати ризики для фінансової системи і для ринку в цілому, вважає Уманський.
В Україні коштом бюджету фінансується не лише державний апарат, а й велика соціальна складова: медична сфера, виші, школи тощо. Тому не прийняти його ми собі не могли дозволити,
– наголосив ексміністр.
Що не так з бюджетом
На думку Уманського, з мінусів у бюджеті – це скорочення пенсій, соцвидатків, видатків на освіту. Водночас йде збільшення видатків на Офіс Президента, прокуратуру. Це все на тлі пандемії коронавірусу в Україні.
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