Головний кошторис країни на 2021 рік вже ухвали. Щоб його прийняти вчасно, треба було піти на різні компроміси.

Таку думку висловив ексміністр фінансів України Ігор Уманський. Про те, на які саме поступки довелося піти – він говорив в інтерв'ю програми "Перехресний допит" на 24 каналі.

До теми Зеленський підписав Держбюджет на 2021 рік