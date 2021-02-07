Будь-які торги Кримом – це державна зрада, – Притула

Джерело:Військове телебачення України
Телеведучий та волонтер Сергій Притула засуджує ідею обміняти окупований Крим на мирний Донбас. За його словами, це абсолютно кремлівська схема.
Притулу максимально розлютило те, що вмілими руками кремлівської пропаганди і наших подекуди недолугих, питання про Крим і Донбас розділили на 2 різних. Він наголосив, що це мало бути завжди в комплексі.
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"Будь-які торги Кримом – це державна зрада, вочевидь. Тут вже треба тримати кулаки за нашу дипломатію і зрощувати хороші кадри", – сказав Сергій Притула.
На запитання, які відчуття дає причетність до знищення ворогів, волонтер відповів: "Це емоція, яка еволюціонувала, тому що я людина цивільна, відверто кажучи. І бути залученим до вбивства когось – це, відверто, психологічно трохи важко, до цього треба себе адаптувати і дати собі усвідомити, що це ворог, в принципі, твої захисники і армія роблять все правильно".
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