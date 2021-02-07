Будь-які торги Кримом – це державна зрада, – Притула
Телеведучий та волонтер Сергій Притула засуджує ідею обміняти окупований Крим на мирний Донбас. За його словами, це абсолютно кремлівська схема.
Джерело:Військове телебачення України
Притулу максимально розлютило те, що вмілими руками кремлівської пропаганди і наших подекуди недолугих, питання про Крим і Донбас розділили на 2 різних. Він наголосив, що це мало бути завжди в комплексі.
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"Будь-які торги Кримом – це державна зрада, вочевидь. Тут вже треба тримати кулаки за нашу дипломатію і зрощувати хороші кадри", – сказав Сергій Притула.
"Захисники та армія роблять все правильно"
На запитання, які відчуття дає причетність до знищення ворогів, волонтер відповів: "Це емоція, яка еволюціонувала, тому що я людина цивільна, відверто кажучи. І бути залученим до вбивства когось – це, відверто, психологічно трохи важко, до цього треба себе адаптувати і дати собі усвідомити, що це ворог, в принципі, твої захисники і армія роблять все правильно".
Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео
Що відомо про Сергія Притулу?Це український телеведучий, волонтер, громадський та політичний діяч, актор, автор і співпродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній керівник "Вар'яти-шоу".
Активно домагає українському війську від самого початку війни. Зміг акумулювати на благодійність більше ніж на 45 мільйонів гривень.
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