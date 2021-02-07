Телеведучий та волонтер Сергій Притула засуджує ідею обміняти окупований Крим на мирний Донбас. За його словами, це абсолютно кремлівська схема.

Притулу максимально розлютило те, що вмілими руками кремлівської пропаганди і наших подекуди недолугих, питання про Крим і Донбас розділили на 2 різних. Він наголосив, що це мало бути завжди в комплексі.

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"Будь-які торги Кримом – це державна зрада, вочевидь. Тут вже треба тримати кулаки за нашу дипломатію і зрощувати хороші кадри", – сказав Сергій Притула.

" Захисники та армія роблять все правильно"

На запитання, які відчуття дає причетність до знищення ворогів, волонтер відповів: "Це емоція, яка еволюціонувала, тому що я людина цивільна, відверто кажучи. І бути залученим до вбивства когось – це, відверто, психологічно трохи важко, до цього треба себе адаптувати і дати собі усвідомити, що це ворог, в принципі, твої захисники і армія роблять все правильно".

Інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео