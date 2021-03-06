Будь як Далай-лама: Степанов потролив "антивакцинальників"

Джерело:Фейсбук Максима Степанова
Максим Степанов пожартував над так званими "колаборантами COVID-19". Політик закликав не слухати дурниць і бути, як Далай-лама.
Він вакцинувався саме індійським препаратом CoviShield, яким вакцинують українців.
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Свій допис Степанов проілюстрував власним портретом від художника Олександра Ройтбурда.
Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама,
– наголосив Степанов.