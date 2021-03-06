Будь як Далай-лама: Степанов потролив "антивакцинальників"
Максим Степанов пожартував над так званими "колаборантами COVID-19". Політик закликав не слухати дурниць і бути, як Далай-лама.
Джерело:Фейсбук Максима Степанова
Він вакцинувався саме індійським препаратом CoviShield, яким вакцинують українців.
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Свій допис Степанов проілюстрував власним портретом від художника Олександра Ройтбурда.
Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама,
– наголосив Степанов.
Вакцинація Далай-лами: деталі
- Духовний лідер Тибету Далай-лама вакцинувався 6 березня в лікарні в індійському містечку Дхармсала.
- Після процедури Далай-лама звернувся до людей. Він закликав не боятися вакцинації і наголосив, що "для запобігання серйозних проблем ця ін'єкція є дуже, дуже корисною".
- Упродовж 30 хвилин після вакцинації за духовним лідером спостерігали медики.
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