На брухт не поріжуть: останній корвет України "Вінниця" стане музеєм

Джерело:Міністерство оборони
Корабель українських Військово-морських сил "Вінниця" перетворять на музей. Раніше у ЗМІ повідомляли, що його збираються порізати на брухт.
Однак 27 лютого озвучили офіційне рішення про міністра оборони України: Андрій Таран наказав зробити з останнього українського корвета корабель-музей.
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Щоб реалізувати рішення Міноборони про створення з корвета "Вінниця" музею потрібно ще зробити кілька важливих кроків. Серед них:
Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді,
– наголосив Таран.
У світі, до слова, існують сотні кораблів-музеїв. Наприклад, вітрильний лінійний корабель "Вікторі" у Британії, "Айова" в Лос-Анджелесі. За словами міністра оборони, за схожим прикладом вчинять і в Україні.
Нагадаємо, на початку лютого в ЗМІ з'явилася інформація, що "Вінницю" зібралися порізати на брухт. Що й не дивно, адже стан корабля поганий вже давно.
Корвет "Вінниця" в Одесі у 2017 / Фото "Думская"