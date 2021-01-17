У місті Бровари за порушення виборчого законодавства поліцейські затримали 5 киян. Вони змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць.

Господар помешкання, де жителі Києва прописалися, цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію їм не давав. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області. Читайте також Вибори у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському: поліція фіксує перші порушення Проводиться розслідування Наразі із затриманими працюють правоохоронці.

Злочин кваліфікували за статтею про надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 2 до 4 років.

У Броварах поліція затримала киян за порушення виборчого законодавства / Фото Нацполіції

У Броварах поліція затримала киян за порушення виборчого законодавства / Фото Нацполіції Що відомо про місцеві вибори 17 січня одразу в 3 містах України стартував другий тур місцевих виборів.

У Броварах раніше суд скасував попередні результати голосування за мера й членів міськради через порушення таємниці голосування.

Вибори у Борисполі проводяться через смерть від коронавірусу чинного мера Анатолія Федорчука, який переміг на місцевих виборах 25 жовтня.

У Новгород-Сіверському також призначили повторне голосування через смерть міського голови. На попередніх виборах перемогу здобув Олег Бондаренко. На жаль, коронавірус спровокував у нього двобічну пневмонію, яка уразила легені на 80%.