Порушення під час виборів: поліцейські затримали киян за участь у виборчих "каруселях"
У місті Бровари за порушення виборчого законодавства поліцейські затримали 5 киян. Вони змінили місце реєстрації та незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць.
Господар помешкання, де жителі Києва прописалися, цих осіб не знає і дозвіл на реєстрацію їм не давав. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
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Проводиться розслідування
- Наразі із затриманими працюють правоохоронці.
- Злочин кваліфікували за статтею про надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців.
- Зловмисникам загрожує позбавлення волі від 2 до 4 років.
У Броварах поліція затримала киян за порушення виборчого законодавства / Фото Нацполіції
У Броварах поліція затримала киян за порушення виборчого законодавства / Фото Нацполіції
Що відомо про місцеві вибори
- 17 січня одразу в 3 містах України стартував другий тур місцевих виборів.
- У Броварах раніше суд скасував попередні результати голосування за мера й членів міськради через порушення таємниці голосування.
- Вибори у Борисполі проводяться через смерть від коронавірусу чинного мера Анатолія Федорчука, який переміг на місцевих виборах 25 жовтня.
- У Новгород-Сіверському також призначили повторне голосування через смерть міського голови. На попередніх виборах перемогу здобув Олег Бондаренко. На жаль, коронавірус спровокував у нього двобічну пневмонію, яка уразила легені на 80%.
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