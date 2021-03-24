Загрози збоку Китаю та Росії стали головними темами зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка завершилося у Брюсселі. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що усі союзники очікують, що відносини з Москвою будуть лишатися викликом.

Альянс і надалі використовуватиме такий підхід, навіть коли співпрацюватимуть із Москвою задля просування своїх інтересів – працюватимуть над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її необдумані та ворожі дії.

До теми Стримування Росії і кібербезпека: що обговорили на нараді країни НАТО – Голос Америки

Водночас символічною, але важливою у Брюсселі стала заява міністрів закордонних справ 30 країн НАТО про те, що вони віддані 5-й статті договору про створення Альянсу. Вона проголошує, що напад на одну з цих країн є нападом на усіх. Єдиний випадок в історії, коли цю статтю залучили, був захист США 11 вересня 2001 року через терористичні напади.

Порушення через перекриття Суецького каналу

Експерти прогнозують певні порушення у глобальному ланцюгу постачання енергії через перекриття Суецького каналу гігантським контейнерним судном. Наразі з обох боків водного шляху утворились черги танкерів, які перевозять саудівську, російську та американську нафти. 8 буксерних катерів працюють над звільненням судна, довжина якого 400 метрів.

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