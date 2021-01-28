На одному з загальновійськових полігонів 28 січня загинув службовець Анатолій Мельник. На старшого солдата під час буксування наїхала військова техніка.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у фейсбуці

Трагедія трапилася близько 9:15. У той час видимість була обмеженою.

Деталі трагедії

Водій не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця, а згодом – смерть,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про загиблого

Анатолію Мельнику було 39 років. Родом він – із Сумської області. У загиблого залишилася дружина. Вона також військова. З чоловіком вони служили в одній бригаді.

"Трагічності ситуації додає той факт, що лише 2 тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування "Північ" пройшли навчання з техніки безпеки і детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася", – наголосили у командуванні "Північ".

Розслідування інциденту вже призначили. Попередньо встановили, що відбулося "порушення заходів безпеки через необережність".

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