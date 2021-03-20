Віджимають, а ми нічого не робимо, – Брижинський про те, чому українці не стріляли в Криму

Джерело:"Цензор Нет"
Під час окупації росіянами українського Криму наші військові не застосовували зброю. Однак, на думку командира 93-ї ОМБр Дмитра Брижинського, аби оцінювати дії людей, потрібно зважити на обставини в конкретному місці, а не лише на посади.
Брижинський припустив, що ймовірно, зіграло роль, те, що родина кримських військових була зовсім поруч, під прицілами "козачків".
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Брижинський розповів, що на початку 2014 року були зовсім інші думки.
Віджимають Крим, а ми нічого не робимо. Що відбувається? Як це так? Потрібно воювати,
– сказав комбриг.
Однак військовий наголосив, якби у всіх у Криму спрацював "тумблер", то все, можливо, склалося б інакше.
"Який тумблер? У районі Шостки є річка Іва. Стоїмо ми там, бійці копають окопи, а ми із замполітом знову розмовляємо про перспективи. Ну, от попруть зараз росіяни - що тоді робити? Замполіт каже: "Що-що... Стрільнемо, а там будемо дивитися". І все. Тумблер раптом спрацьовує", – розповів військовий.
За словами Брижинського, у хлопців у Криму цей тумблер не спрацював. Хоча він відзначив, що все може бути інакше, коли твоя родина там.
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