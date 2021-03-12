Головна королівська сім'я світу – Британська, опинилася втягнута в новий скандал. Онук королеви принц Гаррі і його дружина Меган Маркл витягли на огляд публіки неприємні подробиці монаршого побуту.

Попытаемся разобраться с тем, что общего у монархов и панд и понять, нужны ли вообще короли и королевы во времена электромобилей, космического туризма и безглютенового хлеба.

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В подробностях монаршего быта – масса всего, включая довольно личные истории самих рассказчиков и их родственников. Я не буду копаться в этом грязном белье, а просто в общих чертах суммирую все сказанное.

Постоянные интриги, склоки, высокомерие и даже расизм – это, если верить принцу и его жене, постоянные спутники королевской семьи, которые сделали жизнь Гарри и Меган в Великобритании невыносимой и вынудили их перебраться в Северную Америку.

История британской короны – череда кризисов

После таких откровений, показанных в эфире американского телевидения, журналисты и обозреватели взялись рассуждать о кризисе британской монархии и чуть ли не ее неминуемом крахе.

На самом деле, вся история британской короны – это бесконечная череда кризисов, зачастую, куда более острых и опасных, чем откровения обиженных принцев. Начиная со средних веков английские, а затем британские монархи только и занимались тем, что воевали:

друг с другом;

с норманнами;

с французами;

с сарацинами;

и с немцами.

Они – теряли и приобретали территории, разоряли подданных и бесили духовенство, попадали в плен к противникам, а также – провоцировали церковные расколы и гражданские мятежи. При этом находили время и на интриги, и на загулы, и на временами чрезмерно бурную личную жизнь и даже, порой, на государственные дела.

Монархия все равно возрождалась

Английская монархия пережила революцию, казнь короля и изгнание его наследника – вот это был кризис из кризисов, с гражданскими войнами, всплеском сепаратизма и межрелигиозной резней.



Английская монархия пережила революцию / Фото Getty Images

И ничего, монархия возродилась, отряхнулась и снова взялась за старое – за ссоры с соседями, интриги, ну и чем там еще короли обычно занимаются. Британские правители вообще всегда проявляли завидную гибкость в деле сохранения монархии как института.

На островах появилась буржуазия и начала качать права – "ладно, даем буржуа возможность самим издавать законы и управлять страной, а за собой оставляем увесистый такой кусок бюджета".

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Так даже лучше – ответственность теперь на министрах да на парламентариях, а сокровища короны остаются сокровищами короны.

Немцы развязали Первую мировую войну и объявили Британию главным врагом, а в Лондоне на троне сидят представители династии с вызывающе немецким названием Саксен-Кобург-Готская – "переименовываемся в Виндзоров и выступаем с патриотичными речами, пока профессиональные военные и политики разбираются с немецкой напастью".

Очень удобно, победы можно хотя бы частично приписывать себе, а поражения – сваливать на министров или генералов.

Для чего нужны представители монархии

Но зачем же тогда нужны эти люди – все эти короли, королевы, принцы, принцессы и их многочисленная родня рангом поменьше. Они же уже несколько веков не управляют страной, не командуют армией и вообще непонятно, чем заняты.



Свадьба Гарри и Меган стоила около 50 миллионов долларов / Фото Getty Images

Они – живые символы самой Британии, воплощение славной и долгой истории королевства во плоти и крови. Да, они обходятся подданным в копеечку – одна только свадьба нынешних диссидентов Гарри и Меган стоила около 50 миллионов долларов – но британцы готовы за это платить.

Во-первых, потому что, если разделить расходы на всех, то платить приходится не так, чтобы прямо много. Каждый житель королевства в год перечисляет всего около 2 долларов налога на содержание королевской семьи – ни в одном британском пабе на это и полкружки пива не купишь.

Во-вторых, в обмен на эти 2 доллара британец получает ощущение причастности к славным свершениям и громким победам королевства.

Налог на королеву и ее родственников – это обязательный членский взнос в клубе британских подданных. Людей самых разных наций, религий и классов, объединенных вокруг символов государства.

Повредит ли скандал монархии в Британии

2 доллара в год платится за то, чтобы в числе этих символов были не только неодушевленные флаг, герб и гимн, но и живой человек – монарх. Может ли скандал повредить символу, нарушить его святость, подорвать веру людей в него – однако британский флаг чего только не пережил:

под ним совершались самые чудовищные преступления;

его вешали на мачты кораблей пираты и работорговцы;

под ним велись завоевательные войны и душились восстания на национальных окраинах.

Но все хорошее, освященное эти же флагом – начиная от побед в мировых войнах и заканчивая "Битлз" и "Роллинг Стоунз" – перевесило все плохое.

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И вид трехцветного Юнион Джека сейчас скорее вызывает ассоциации с Джоном Ленноном, Шерлоком Холмсом и Гарри Поттером, чем с опиумными войнами, великим голодом в Ирландии или казнями восставших против иностранного владычества китайцев и индийцев.

Так же и королева, с ней и с ее семьей у британцев связано куда больше приятных воспоминаний, чем плохих. Как бы то ни было, но это при ее правлении страна восстановилась из руин Второй мировой, научилась жить без постоянной выкачки ресурсов из колоний, стала законодателем мод в музыке и архитектуре.



Вид флага вызывает у британцев хорошие ассоциации / Фото Unsplash

Королевская семья для подданных – как панды

Еще, как несколько лет назад заметила британская писательница Хиллари Мэнтел, королевская семья для подданных – как панды. В том смысле, что они плохо приспособлены для жизни в современном мире и требуют немалых расходов на содержание.

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Однако при этом за ними очень интересно наблюдать через прутья золотой клетки, в которой с рождения до смерти живет каждый из Виндзоров. Живет всегда, даже если ему, как принцу Гарри сейчас, кажется, что он нашел способ вырваться из нее.