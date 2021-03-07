Британська делегація відвідала українських військових у зоні ООС

Нещодавно до району проведення Операції Об'єднаних сил відбувся візит Збройних сил Великої Британії. Вони оцінили ефективність підготовки українських військових у межах операції "ORBITAL".

Деталі візиту британських військових

Делегація також ознайомилася з безпековою ситуацією на Сході України.

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Іноземні представники відвідали Об'єднаний центр цивільно-військового співробітництва у Краматорську.

Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об'єднаного центру ЦВС ознайомили британську делегацію з безпековою ситуацією на Сході.

Крім того, делегація також ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське.

Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.