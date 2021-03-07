Британська делегація відвідала українських військових у зоні ООС

7 березня 2021 , 15:26
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Джерело:

штаб ООС

Нещодавно до району проведення Операції Об'єднаних сил відбувся візит Збройних сил Великої Британії. Вони оцінили ефективність підготовки українських військових у межах операції "ORBITAL".

Деталі візиту британських військових

Делегація також ознайомилася з безпековою ситуацією на Сході України.

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Іноземні представники відвідали Об'єднаний центр цивільно-військового співробітництва у Краматорську.

Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об'єднаного центру ЦВС ознайомили британську делегацію з безпековою ситуацією на Сході.

Крім того, делегація також ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське.

Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.

Що відомо про операцію "ORBITAL"

У 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, схвалив операцію "ORBITAL". Вона передбачає, що тренувальна група британських інструкторів та військовий персонал вирушатимуть в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей ЗСУ.

З березня 2015 року, за участю британських інструкторів, підготували понад 22 500 українських військовослужбовців.