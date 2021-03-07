Британська делегація відвідала українських військових у зоні ООС
Нещодавно до району проведення Операції Об'єднаних сил відбувся візит Збройних сил Великої Британії. Вони оцінили ефективність підготовки українських військових у межах операції "ORBITAL".
Джерело:штаб ООС
Деталі візиту британських військових
Делегація також ознайомилася з безпековою ситуацією на Сході України.
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Іноземні представники відвідали Об'єднаний центр цивільно-військового співробітництва у Краматорську.
Під час брифінгу заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов та представники Об'єднаного центру ЦВС ознайомили британську делегацію з безпековою ситуацією на Сході.
Крім того, делегація також ознайомилась з порядком роботи на КПВВ Майорське.
Візит завершився зустріччю з представниками Офісу координації гуманітарних питань ООН.
Що відомо про операцію "ORBITAL"У 2015 році уряд Великої Британії, за підтримки Палати лордів, схвалив операцію "ORBITAL". Вона передбачає, що тренувальна група британських інструкторів та військовий персонал вирушатимуть в Україну для надання допомоги з розвитку оперативних та бойових спроможностей ЗСУ.
З березня 2015 року, за участю британських інструкторів, підготували понад 22 500 українських військовослужбовців.
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