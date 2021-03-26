Британія звернулася до Росії з категоричною заявою через втрати на Донбасі

Джерело:твітер Мелінди Сіммонс
Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на обстріли проросійських бойовиків на Донбасі. Вона звернулася з категоричною заявою до Росії.
Сіммонс закликала Росію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Вона наголосила, що навіть одне втрачене життя – це вже багато.
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Пані посол Великої Британії в Україні наголосила, що режиму припинення вогню слід дотримуватися.
З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,
– написала вона.
Володимир Зеленський також раніше відреагував на трагедію на Сході. За його дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для з'ясування всіх обставин справи.