Британія звернулася до Росії з категоричною заявою через втрати на Донбасі

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на обстріли проросійських бойовиків на Донбасі. Вона звернулася з категоричною заявою до Росії.

Сіммонс закликала Росію забезпечити виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Вона наголосила, що навіть одне втрачене життя – це вже багато.

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Пані посол Великої Британії в Україні наголосила, що режиму припинення вогню слід дотримуватися.

З жахом дізналася про загибель 4 українських військових в результаті обстрілу поблизу населеного пункту Шуми сьогодні. Режим припинення вогню слід дотримуватися, Росія повинна забезпечити його виконання підтримуваними нею силами,

– написала вона.

Володимир Зеленський також раніше відреагував на трагедію на Сході. За його дорученням начальник Генерального штабу України негайно вилетів на місце події для з'ясування всіх обставин справи.

Втрати на Донбасі: головне

26 березня внаслідок цинічного обстрілу бойовиків на Донбасі обірвалося життя одразу чотирьох наших бійців. Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, трагедія сталася у районі Шумів.

У пресслужбі ООС зазначили, що під час обстрілу Шумів поранення отримали 2 українських бійці, їм оперативно надали медичну допомогу.

Через загострення на передовій українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на термінове засідання.