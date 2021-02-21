Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів для покращення життя українців з Криму

21 лютого 2021 , 00:03
Читать новость на русском

Джерело:

МЗС Великої Британії

Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів на підтримку українців, які проживають у Криму. Уряд країни висловив солідарність у зв'язку із сьомою річницею незаконної окупації півострова Росією.

Відповідний проєкт дасть змогу місцевій владі сусідньої з Кримом Херсонської області допомогти тим, хто намагається відвідати лікарні або подати документи на український паспорт.

Читайте також Чехія закликала Росію припинити окупацію Криму

З нагоди сьомої річниці незаконної анексії Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту з покращення доступу до життєво важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Британія внесе 168 000 фунтів стерлінгів у цей проєкт,
– заявили дипломати.

Британія привітала Кримську платформу

Велика Британія не оминула увагою й Кримську платформу. У МЗС зазначили, що вона об'єднає міжнародну спільноту для підтримки повернення Криму Україні.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що вони тісно співпрацюватимуть з ООН та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність Росії. Адже держава-окупант намагається приховати свої злочини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до півострова.

Дипломати виступили з вимогою негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у Криму та Росії.

Зверніть увагу! Велика Британія впродовж 2020 року виділила близько 700 тисяч фунтів через Моніторингову місію ООН з прав людини, які були спрямовані на покращення життя українців у Криму.

Кримська платформа: останні новини

Що таке Кримська платформа?

Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.

Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись.