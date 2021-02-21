Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів для покращення життя українців з Криму

Джерело:МЗС Великої Британії
Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів на підтримку українців, які проживають у Криму. Уряд країни висловив солідарність у зв'язку із сьомою річницею незаконної окупації півострова Росією.
Відповідний проєкт дасть змогу місцевій владі сусідньої з Кримом Херсонської області допомогти тим, хто намагається відвідати лікарні або подати документи на український паспорт.
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З нагоди сьомої річниці незаконної анексії Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту з покращення доступу до життєво важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Британія внесе 168 000 фунтів стерлінгів у цей проєкт,
– заявили дипломати.
Велика Британія не оминула увагою й Кримську платформу. У МЗС зазначили, що вона об'єднає міжнародну спільноту для підтримки повернення Криму Україні.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що вони тісно співпрацюватимуть з ООН та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність Росії. Адже держава-окупант намагається приховати свої злочини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до півострова.
Дипломати виступили з вимогою негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у Криму та Росії.Зверніть увагу! Велика Британія впродовж 2020 року виділила близько 700 тисяч фунтів через Моніторингову місію ООН з прав людини, які були спрямовані на покращення життя українців у Криму.