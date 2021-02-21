Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів для покращення життя українців з Криму

Велика Британія виділить 168 тисяч фунтів на підтримку українців, які проживають у Криму. Уряд країни висловив солідарність у зв'язку із сьомою річницею незаконної окупації півострова Росією.

Відповідний проєкт дасть змогу місцевій владі сусідньої з Кримом Херсонської області допомогти тим, хто намагається відвідати лікарні або подати документи на український паспорт.

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З нагоди сьомої річниці незаконної анексії Велика Британія оголошує про фінансування нового проєкту з покращення доступу до життєво важливих послуг для українців, які проживають у Криму. Британія внесе 168 000 фунтів стерлінгів у цей проєкт,

– заявили дипломати.

Британія привітала Кримську платформу

Велика Британія не оминула увагою й Кримську платформу. У МЗС зазначили, що вона об'єднає міжнародну спільноту для підтримки повернення Криму Україні.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб наголосив, що вони тісно співпрацюватимуть з ООН та міжнародними партнерами, щоб забезпечити відповідальність Росії. Адже держава-окупант намагається приховати свої злочини, перешкоджаючи доступу міжнародних спостерігачів до півострова.

Дипломати виступили з вимогою негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у Криму та Росії.

Кримська платформа: останні новини

Перший саміт платформи відбудеться перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.

Україна ініціювала створення Кримської платформи на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи.

До речі, Росію також запросять долучитись. Хоча очільник міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Росія відмовиться від участі в обговоренні.

Що таке Кримська платформа? Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.



Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись.

Велика Британія впродовж 2020 року виділила близько 700 тисяч фунтів через Моніторингову місію ООН з прав людини, які були спрямовані на покращення життя українців у Криму.